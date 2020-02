Chinese dirigent maakt compositie voor slachtoffers coronavirus (wereldpremière vindt plaats in Antwerpen) CVDP

13 februari 2020

18u12 0 Antwerpen Z aterdag 15 februari brengt het Antwerp Symphony Orchestra het Waterconcert onder leiding van de Chinese componist-dirigent Tan Dun, die in het verleden een Oscar en een Grammy Award in ontvangst mocht nemen voor zijn filmmuziek bij kaskraker Crouching Tiger, Hidden Dragon. Op vraag van Tan Dun vindt de wereldcreatie plaats van een nieuw werk dat hij opdraagt aan de slachtoffers van het coronavirus.

De Chinese dirigent Tan Dun woont al lang in New York City, maar werd diep geraakt door de vele slachtoffers die Covid-19 of het Coronavirus heeft gemaakt sinds het uitbrak in de Chinese stad Wuhan. Om de zoveel jaar breekt er ergens ter wereld een epidemie uit. Nu is China het slachtoffer van Covid-19, enkele jaren geleden werden delen van Afrika getroffen door het ebolavirus en zeventien jaar geleden was er de SARS-epidemie. Tan Dun schreef speciaal voor de slachtoffers van Covid-19 een nieuwe compositie voor solist en orkest, die dit weekend in Antwerpen in wereldpremière zal gaan.

Slagwerk uit Wuhan

De nieuwe compositie is geschreven voor slagwerkinstrumenten uit diezelfde stad Wuhan. Wuhan staat wereldwijd bekend voor zijn slagwerk, meer specifiek voor cimbalen en gongs. Het Antwerp Symphony Orchestra beschikt over drie van deze Wuhan-gongs die door percussioniste Beibei Wang worden bespeeld tijdens de nieuwe compositie van Tan Dun.

Voor Tan Dun is water de drijvende kracht voor ons leven en onze ziel. Het Waterconcert van het Antwerp Symphony Orchestra is voor Tan Dun daarom de perfecte gelegenheid voor de wereldpremière van zijn nieuwe compositie ‘Twelve Sounds of Wuhan’. Met die idee schreef hij zijn nieuw werk tijdens zijn vlucht van New York naar België eerder deze week. “Samen met het orkest en het publiek in Antwerpen wil ik stilstaan bij onze fysieke kwetsbaarheid, mijn medeleven uitdrukken naar de slachtoffers van het coronavirus, en de wetenschappers, dokters en overheden bedanken voor hun inspanningen”, zegt componist-dirigent Tan Dun.