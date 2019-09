China Light wordt Jungle Book Light Festival en brengt verhaal van Mogli in ZOO Antwerpen ADA

05 september 2019

12u31 3

Voor de vijfde editie van het lichtfestival in de ZOO Antwerpen, komen Mowgli, Bagheera Baloo en de andere vrienden uit het bekende verhaal van Jungle Book naar de dierentuin tijdens het Jungle Book Light Festival. De makers van het bekende China Light Festival laten zich dit jaar inspireren door het verhaal waarbij een baby opgroeit tussen de dieren in de wildernis van India.

“Het is de opvolger van China Light”, verduidelijkt Ilse Segers van de ZOO. “Het concept is grotendeels hetzelfde. Mooie kleurrijke lichteffecten die de donkere winterdagen een vleugje magie geven maar de bezoeker mag een persoonlijke touch van ons verwachten. Wat dat zal zijn, is nog een groot geheim.”

Jungle Book Light Festival gaat door van 29 november tot en met 12 januari 2020. Tickets en info via www.zooantwerpen.be.