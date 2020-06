Chillende jongeman verrast door Schelde Patrick Lefelon

16 juni 2020

08u15 12 Antwerpen Rond 22 uur is maandagavond een jongeman vast komen te zitten ter hoogte van de Cockerillkaai. De heraangelegde kaaien zijn op mooie zomeravonden een trekpleister voor jongeren.

De jngeman was in een inham aan de heraangelegde kaaien gaan zitten. Toen het water opkwam, raakte hij niet meer tijdig weg. De brandweer moest door de brandweer met een bootje in veiligheid worden gebracht.Het incident zorgde wel voor een toeloop van toeschouwers.