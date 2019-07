Chilipoeder Tanger Markt teruggeroepen: Risico op salmonella Jan Aelberts

08 juli 2019

17u58

Bron: Belga 2 Antwerpen Voedingsproducent P&B Foods Limited een lot chilipoeder terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van salmonella. Het gaat om het product ‘Heera Chilli Powder Extra Hot’, dat verkocht werd in verschillende vestigingen van de winkel Tanger Markt in Antwerpen en Anderlecht.

Het chilipoeder, dat ten minste houdbaar is tot april 2021, draagt het lotnummer PB9446M/4. Het is verkocht in de periode van 21 november tot 21 december 2018. De verpakkingen zijn transparant, dragen het rode logo van het merk Heera, en hebben een gewicht van 400 gram of 1 kilogram. P&B Foods Limited vraagt klanten om het product niet te consumeren en terug te brengen naar Tanger Markt.

In Antwerpen is onder andere een Tanger Markt in de Lange Beeldekensstraat en op 't Kiel.