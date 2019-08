Chico, eén van de oudste miereneters ter wereld, overleden in Antwerpse Zoo Jan Aelberts

08 augustus 2019

14u46 4 Antwerpen De boommiereneter of tamandua Chico is deze week overleden in de Antwerpse Zoo.

Chico was met zijn 25 jaar één van de oudste dieren in zijn soort. Boommiereneters leven net als hun grote broers vooral van mieren en termieten. In het wild komen de dieren voor in onder andere Zuid-Mexico, Venezuela en Noord-Peru. Op de Facebookpagina van de Antwerpse Zoo betuigen heel wat trouwe bezoekers hun medeleven met de verzorgers. Die zeggen hun Chico erg te zullen missen.