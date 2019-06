Chez Nonkel Jef: Andy Peelman en Ivo Pauwels ‘Nonkel Jef’ nemen het culinair tegen elkaar op AMK

20 juni 2019

13u17 0 Antwerpen Restaurant Ga Nord in Park Spoor Noord is voor één keer omgedoopt tot ‘Chez Nonkel Jef’. Nonkel Jef himself nam het op tegen Andy Peelman (bekend van De Buurtpolitie) in een heuse kookwedstrijd, ter voorbereiding van de derde theatervoorstelling gebaseerd op de legendarische televisiereeks ‘Nonkel Jef’.

Nonkel Jef komt op zijn fiets richting Ga Nord gereden, voor de kookwedstrijd tegen Andy Peelman. De twee acteurs nemen het culinair tegen elkaar op als oefening voor ‘Chez Nonkel Jef’, de derde en laatste theatervoorstelling gebaseerd van Nonkel Jef, met Ivo Pauwels in de hoofdrol. Exact drie maanden voor de première mogen de acteurs laten zien dat ze over de nodige culinaire skills beschikken. Danni Heylen (Pascale van FC De Kampioenen) is de strenge maar rechtvaardige jury. Acteurs Linda De Ridder, Diana More en auteur Brik Van Dyck zijn ook van de partij om hun collega’s moreel bij te staan.

In het hippe Ga Nord maken zowel Nonkel Jef als Andy Peelman een ‘topgerechtje’ klaar. Dat topgerechtje: spek met eieren. En, grote verrassing, het beste spek met eieren was van... Nonkel Jef! Hij kan dus met een gerust hart Chez Nonkel Jef openen.

In ‘Chez Nonkel Jef’ beslist Nonkel Jef zijn boerderij om te bouwen tot een waar pop-up restaurant. De voorstelling gaat in première op 20 september 2019 in Theater Elckerlyc te Antwerpen en is er tot en met 6 oktober te zien. Aansluitend gaan ze van 25 oktober tot en met 8 december op tournee door heel Vlaanderen.