Chemie- en energiebedrijven willen helft uitstoot Antwerpse haven opvangen tegen 2030 BJS/BLG

28 mei 2020

11u39 0 Antwerpen Een consortium van chemie- en energiebedrijven heeft samen met Port of Antwerp als doel gesteld om tegen 2030 de helft van de CO2-emissies in de haven af te vangen en te hergebruiken. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie naar onder meer een centrale pijpleiding en behandelingsunits om CO2 tijdelijk op te slaan en te vervoeren.

Eind 2019 verzamelden de toonaangevende bedrijven Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total zich in het project Antwerp@C. In dat consortium bekijken de partners hoe uitstoot in de haven uit de atmosfeer kan worden gehouden door infrastructuur voor koolstofafvang: CO2 zou op die manier worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden onder de zee, of op termijn hergebruikt worden als grondstof in andere toepassingen.

De bedrijven geloven sterk in de mogelijkheden van Carbon Capture & Storage of CCS: tegen 2030 zou maar liefst de helft van de CO2-emissies afgevangen worden. In 2017 werden de broeikasgasemissies in de Antwerpse haven berekend op 18,65 miljoen ton.

Haalbaarheidsstudie

Met steun vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voert Antwerp@C momenteel een haalbaarheidsstudie uit naar het opzetten van een centrale pijpleiding langsheen de industrie op zowel linker- als rechteroever, verschillende gemeenschappelijke behandelingsunits, een gemeenschappelijke installatie voor het vloeibaar maken van CO2, tussentijdse opslag van CO2 en het grensoverschrijdend transport ervan via zowel scheepsbelading als pijpleiding.

Omdat België geen geschikte ondergrond heeft om CO2 permanent op te slaan, onderzoekt het consortium de mogelijkheden voor transport naar Rotterdam via pijpleiding of per schip naar Noorwegen. Er wordt dan ook gerekend op Europese steun voor twee initiatieven voor grensoverschrijdende CO2-transportinfrastructuur. Voor beide projecten - het CO2TransPorts project voor infrastructuur richting Rotterdam en het Northern Lights project voor infrastructuur richting Noorwegen - werden deze week subsidieaanvragen voor detailstudies ingediend.