Chemie- en energiebedrijven Antwerpse haven onderzoeken infrastructuur voor CO2-reductie BJS

17 december 2019

13u45 1 Antwerpen Acht grote bedrijven in de Antwerpse haven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de haalbaarheid van een ‘CO2-infrastructuur’ te onderzoeken. Het consortium kijkt naar mogelijkheden voor het afvangen en opslaan van CO2 en het inzetten van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen.

Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp en Total tekenden het akkoord. Ze onderzoeken samen de haalbaarheid van infrastructuur voor ‘CCUS’ (Carbon Capture Utilisation & Storage) in de haven. Daarbij wordt CO2 afgevangen en opgeslagen, en in sommige gevallen ingezet als grondstof.

In de eerste fase zullen de partners gedetailleerde studies uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur ter ondersteuning van CCUS. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen. Een belangrijk onderdeel is het voorbereiden van subsidiedossiers, want volgens de partners is brede financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen, de federale overheid en Europa onontbeerlijk.

“België beschikt alvast niet over een geschikte ondergrond om CO2 offshore op te slaan”, klinkt het in een persbericht. “Daarom zullen internationale samenwerkingen noodzakelijk zijn.” Port of Antwerp en een aantal partners stapten daarom eerder dit jaar in twee aanvragen van projecten om erkend te worden door de Europese Commissie als Projecten van Gemeenschappelijk Belang. Die projecten onderzoeken de haalbaarheid van CO2-opslag in Rotterdam en Noorwegen. Uitsluitsel over de aanvragen wordt nog eind dit jaar verwacht.