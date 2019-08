Chef van Atelier Maple wil authentieke Chinese gerechten op de kaart, en gaat daarvoor naar China Annelin Marien

15 augustus 2019

16u11 2 Antwerpen Timothy Tynes (32), chef-kok van het Antwerpse restaurant Atelier Maple, wil op zijn menukaart binnenkort enkele authentieke Chinese gerechten zetten. Daarvoor maakt hij een culinaire reis helemaal naar Peking, om het van de Chinezen zelf te leren.

Op 28 augustus vertrekt Timothy Tynes voor tien dagen naar China, voor een culinaire uitwisselingsreis. Hij krijgt van Jong Keukengeweld de kans om samen met een goede vriend, die ook kok is, in China inspiratie op te doen voor nieuwe gerechten. In ruil daarvoor zal Timothy in Peking ook zelf als gastchef laten zien hoe het er in een Europese keuken aan toe gaat.

“In een groot hotel in Peking gaan wij meehelpen met de service, als gastchef”, zegt Timothy. “Ik leer hen hoe het er in de keuken van Atelier Maple aan toe gaat en in ruil daarvoor hoop ik te leren hoe de Chinese keuken werkt. Ik ben nog nooit in China geweest, dus ik wil er ook vooral gerechten proeven die authentiek Chinees zijn, en die dan ook leren bereiden.”

Timothy hoopt dus inspiratie op te doen voor de menukaart van Atelier Maple. “We lopen die tien dagen ook mee in de service van een aantal toprestaurants, als ‘stage’, en zo leer ik hoe de authentieke Chinese keuken werkt. Ik hoop er bijvoorbeeld dumplings te leren maken, of een perfecte Pekingeend. Er zijn mensen die er 40 jaar over doen om die techniek van Pekingeend onder de knie te krijgen, en ik hoop dat ik ook iets van die techniek kan bijleren.” Die Pekingeend komt dan misschien op de menukaart van Atelier Maple terecht, want na de reis wil Timothy enkele Chinees geïnspireerde gerechten serveren in zijn restaurant.