Chef Huis De Colvenier verkoopt unieke fles wijn. Waarde: 20.000 euro ADA

17 juni 2019

17u43 0 Antwerpen Heb je 20.000 euro op overschot en je weet niet wat je ermee moet doen? Dan weet restaurant Huis de Colvenier daar wel raad mee. Eigenaar Patrick Van Herck verkoopt een fles van 15 liter Château d’Yquem uit het topjaar 2007. Voor de wijnliefhebber.

Drie zulke flessen liggen er in de imposante wijnkelder van restaurant Huis de Colvenier maar Patrick verkoopt er slechts eentje. “Om te beginnen. Wie weet verkoop ik de andere ooit ook wel eens. Ik ben vooral benieuwd naar wat er met de fles gaat gebeuren,” vertelt Van Herck. De flessen zijn nu een zevental jaar in zijn bezit. “Ik ben ze destijds zelf gaan halen in Bordeaux. Anders geraak je er niet aan. Er zijn wereldwijd slechts vijftig van deze flessen in omloop en in België zijn wij de enige die ze hebben,” vertelt hij trots.

Maar wat maakt dat deze fles zoveel waard is? “Eerst en vooral was 2007 gewoon een topjaar voor de wijn. Neem daarbij de exclusiviteit van deze flessen met slechts vijftig exemplaren en het feit dat we de originele houten kist hebben met een platina plaat met daarop nummer vier van de vijftig. Dat zorgt dat 20.000 euro een correcte prijs is.”

Wie de fles wil, kan gewoon het restaurant binnenstappen want de fles gaat niet naar een veiling. Bewust. “Ik zou dat inderdaad kunnen doen maar ik wil de fles graag verbinden aan het restaurant. Dit maakt het toch allemaal net wat persoonlijker. Bovendien is het een kans om onze wijnbar en wijnkelder eens te bekijken. We zijn daar heel trots op.” Het unieke karakter maakt dat de fles zoete rode wijn eerder een investering is dan echt een fles om te kraken. “Tenzij je bereid bent 20.000 euro uit te schenken”, lacht Van Herck. “In dat geval zou ik de wijn serveren bij kazen, dessert, chocolade of een zoet gerecht als ganzenlever met appeltjes.”

Met de opbrengst zal Van Herck investeren in nieuwe jonge wijnen. “Zodat onze wijnkelder op kwaliteit blijft.”