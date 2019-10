Chef Antwerps drugsteam stapt op Patrick Lefelon

18 oktober 2019

17u43 0 Antwerpen Diensthoofd D.E. van het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse politie is zelf opgestapt. Dat heeft korpschef Serge Muyters vrijdag aan de vakbonden laten weten. Het DOT-team dat afgelopen jaren honderden straatdealers arresteerde in de “War on Drugs”, was verlamd geraakt door interne ruzies.

De crisis binnen het Drugs Ondersteunings Team barstte eind augustus los, nadat er al langer spanningen waren tussen een groot deel van de speurders aan de ene kant, en het dienstleiding aan de andere kant. Vier inspecteurs stapten naar de korpsleiding met de boodschap dat ze geen vertrouwen meer hadden in de leiding van DOT. Ze spraken over de autoritaire leiderschapsstijl, pesterijen, vriendjespolitiek en grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van verdachten.

De korpsleiding besliste om een “bemiddelingstraject” op te starten, maar dat draaide op niets uit. Korpschef Serge Muyters besliste vorige week om vier speurders over te plaatsen en om het omstreden diensthoofd D.E. en zijn vertrouwelingen te handhaven als leiding van DOT. Muyters gaf wel toe dat ook de leiding fouten had gemaakt. Het diensthoofd en zijn adjunct moesten zich laten begeleiden en er komt ook een organisatiecoach.

Politievakbond NSPV vond dat de vier ‘klokkenluiders’ door deze beslissing gestraft werden, terwijl de teamleider de hand boven het hoofd werd gehouden. Dat was ook de mening van 7 inspecteurs die uit solidariteit met hun vier opzijgezette collega’s uit het DOT-team stapten. Het DOT van 25 manschappen werd zo tot de helft herleid. De vakbond NSPV diende daarop een stakingsaanzegging in.

NSPV-afgevaardigde Luc Goos: “Korpschef Serge Muyters heeft na onze stakingsaanzegging een gesprek gehad met enkele vakbondsvertegenwoordigers. Hij beloofde onze argumenten nog eens in overweging te nemen. Vrijdag liet hij ons weten dat de teamleider van het DOT op eigen vraag opstapt en een nieuwe functie krijgt binnen het KALI-team. Tegelijkertijd krijgen de elf inspecteurs die opstapten of uit het DOT-team werden gezet, te horen dat zij niet meer kunnen terugkeren. Zij mogen zich wel kandidaat stellen wanneer er vacante plaatsen voor het DOT worden open verklaard maar krijgen geen voorkeurbehandeling. Wij betreuren dat het zo ver is moeten komen. Mocht Muyters onmiddellijk hebben ingegrepen, dan waren er veel minder potten gebroken geworden.”

Aanstaande dinsdag zitten de vakbonden samen met de leiding van de Antwerpse politie voor hun maandelijks overleg. De korpsleiding zal daar toelichting geven over de strubbelingen bij het DOT en over hoe het nu verder moet. De vakbond NSPV wacht die vergadering af om een beslissing te nemen over haar stakingsaanzegging.