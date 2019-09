Chauffeur met gevaarlijke lading onder invloed van drugs Sander Bral

17 september 2019

De verkeerspolitie en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer hebben maandag gecontroleerd op het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR). De controlepost werd opgesteld aan de Noorderlaan in Antwerpen-Noord. Dertien voertuigen die geladen waren met gevaarlijke goederen werden gecontroleerd. Sommige vrachtwagens waren op verschillende vlakken niet in orde, er konden 22 inbreuken vastgesteld worden.

Zo waren er drie transporten waarvan de lading niet of onvoldoende gezekerd was. Achttien keer was de chauffeur niet in orde met de rij- en rusttijden. Drie keer werd een inbreuk vastgesteld met betrekking tot de tachograaf, twee keer omdat ze niet correct gebruikt werd en één keer omwille van fraude. Eén keer was de vrachtbrief niet in orde. Eén chauffeur met een gevaarlijke lading was onder invloed van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.