Chauffeur (48) kijkt te diep in glas en veroorzaakt botsing met drie wagens Sander Bral

09 maart 2020

Drie wagens raakten zondagnamiddag beschadigd bij een botsing op het Stuivenbergplein. Een bestuurder slingerde volgens een getuige over de weg toen hij zonder reden naar links uitweek. Hij raakte hierbij een tegenligger die door de aanrijding begon te tollen. De bestuurder reed nog kort door en kwam dan frontaal in aanrijding met een tweede tegenligger. De aangereden voertuigen kwamen op de tramsporen terecht.

De 48-jarige bestuurder die het ongeval veroorzaakte had veel te veel gedronken. Bovendien was zijn wagen niet verzekerd. Eén van de slachtoffers raakte bij de aanrijding lichtgewond. De derde betrokkene was zwaar onder de indruk van de botsing. De drie wagens moesten door de politie getakeld worden.