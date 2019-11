Chauffeur (31) speelt voorlopig rijbewijs kwijt door jointje achter het stuur te roken Toon Verheijen

11 november 2019



Een 31-jarige bestuurder met een voorlopig rijbewijs is dat al zeker voor vijftien dagen kwijt. De politie controleerde zondag een wagen tijdens een verkeersactie. Toen de agenten de nummerplaat controleerden, bleek dat de bestuurder een voorlopig rijbewijs had. Omdat er geen ‘L’ zichtbaar was, plukten de agenten de wagen uit het verkeer. Toen de bestuurder zijn raampje naar beneden deed, roken de inspecteurs een nogal sterke cannabisgeur. De bestuurder gaf meteen toe dat hij een joint had gerookt. De man legde ook een positieve speeksteltest af. Hij is zijn voorlopig rijbewijs alvast kwijt voor vijftien dagen.