Chaos troef aan kruispunt De Keyserlei-Quellinstraat: fietsers denken dat vierkant groen voor voetgangers óók voor hen is PhT

09 november 2019

20u54 0 Antwerpen Vierkant groen blijft in Antwerpen verwarring en gevaarlijke situaties veroorzaken. Aan het kruispunt van de De Keyserlei met de as Quellinstraat-Van Ertbornstraat is er enkel vierkant groen voor voetgangers. Maar een heleboel fietsers negeren hún rode licht en volgen de wandelaars. Dat kan hen duur te staan komen: donderdag deelde de politie tientallen boetes uit. Die bittere pil kan 176 euro kosten.

Een fietspad is er niet ter hoogte van het altijd drukke kruispunt tussen de Leien en het Centraal Station. Ideaal is dat uiteraard niet, maar goed: fietsers moeten dus samen met auto’s voor het verkeerslicht op groen wachten. “We hebben er voor voetgangers vierkant groen ingevoerd omdat de mix met andere weggebruikers op die plek zorgwekkend was”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Als fietsers het rood voor hen dan toch negeren, kruisen ze de voetgangers. De politie heeft alle recht om overtredingen aan te pakken. Alleen is het nodig om het vierkant groen nog wat duidelijker te maken aan de fietsers. Ik heb wel de indruk dat wie met de fiets de as Quellinstraat-Van Ertbornstraat volgt, het probleem beter inschat.”

Intussen is een extra fietsverkeerslicht geplaatst op De Keyserlei, in de richting van het station. Maar dat leek zaterdag nog niet goed doorgedrongen te zijn tot de fietsers.

Wegcode

Het vierkant groen voor fietsers op een vijftal kruispunten in de stad - waaronder de Londenstraat - is twee weken geleden voorlopig stopgezet. Dat ligt aan de wegcode. Die verbiedt bromfietsers of fietsers op een speed pedelec om van het vierkant groen gebruik te maken. “De vraag om de wegcode aan te passen zit al in het federaal parlement”, zegt Kennis. “Ik hoop dat er snel een oplossing komt.”