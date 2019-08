CEO Antwerpse Haven Jacques Vandermeiren: “Ik droom van een nieuwe Antwerpse Gouden Eeuw” Redactie

23 augustus 2019

23u59 0 Antwerpen Een interview met CEO van het Antwerpse Havenbedrijf Jacques Vandermeiren zou normaal gezien over diezelfde haven gaan. Maar als we dat niet doen? Waarover praat je dan? Over heel veel zo blijkt. Over liever een berg op rijden dan af, over nadenken over het leven met een vers gevangen vis van vijf kilo en de kunst van het nietsdoen. Maar ook met een kritische blik op de stad waar hij geboren en getogen is.

Voor we het interviewen aanvangen krijgen we een korte rondleiding in het kantoor van CEO Jacques Vandermeiren. Er vaart net een riviercruise het Kattendijkdok binnen. “Een typisch beeld in de zomer. In de winter zie je ze niet veel”, weet hij. “Ginder zie je de Waterbus varen richting Lillo en daar ligt de Waterbus aangemeerd die richting Wijnegem vaart. Vooral op zomerse dagen een echte trekpleister. En daar het gedrocht van Antwerpen, de Ring. Het staat weer vast. Alleen om daar te geraken doe je er van hier al drie kwartier over. Een ramp”, zucht de CEO. Gelukkig beloofde ik hem een luchtig gesprek over ene Jacques Vandermeiren, de man achter de CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, al is de haven nooit veraf met dit uitzicht.

Je bent net terug van vakantie. Hoe ziet die eruit bij iemand met zo’n veeleisende job?

“In bepaalde functies weet je dat je je werk nooit volledig kan laten liggen. Dit is er zo een. Als er zich een noodsituatie voordoet, kan je niet doodleuk zeggen dat je met vakantie bent. Maar lopende dossiers, mails en niet-dringende zaken kan je natuurlijk wel aan de kant schuiven. En dat doe ik ook. Elk jaar ga ik met mijn gezin naar Cap Ferret bij Bordeaux. Daar huren we al vijftien jaar lang hetzelfde huisje. De tweede week komen er vrienden op bezoek. Een internationaal gezelschap en dan praten we heel veel. Ik praat graag met de mensen omdat dat je blik verruimt. Dan praten we over politiek, het onderwijssysteem of over de toekomst van onze kinderen. Het is dankzij die gesprekken dat je er vaak achterkomt dat we het in België erg goed hebben.”

Dat klinkt weinig ontspannend.

“De kunst van het nietsdoen is niet aan mij besteed. Ik kan het gewoon niet. Wat ik heel graag doe is koken. Al twintig jaar kook ik elke derde woensdag van de maand met oud-studenten. Op die manier houden we ook meteen contact met elkaar. We zijn met negen en elke keer is het iemand anders die beslist wat we gaan klaarmaken en waar we gaan koken. Ook tijdens onze vakanties speelt het culinaire een belangrijke rol. Lokale vissers bellen ons rond 8 uur ‘s morgens op over hun vangst. Als er dan een zeebaars van vijf kilo bij zit, vragen we hen die op zij te houden voor ons. Goeie producten vragen weinig. Je legt er wat groentjes bij of in een zoutkorst en je hebt geweldig eten. Koken is niet moeilijk. Al kan je het wel makkelijk verknoeien.”

Je dochter Judith speelt hockey bij de nationale vrouwenploeg The Red Panthers. Hoe belangrijk is sport voor jou?

“Als tiener heb ik altijd gevoetbald, tot ik moet stoppen door een probleem met mijn rug. Daarna ben ik beginnen fietsen. Dat doe ik heel graag. Het liefst rij ik een berg op. Dat is afzien en genieten tegelijk. Je ziet af door de inspanning die je moet leveren maar je hebt tenminste tijd om van het landschap te genieten. En een top bereiken geeft je enorm veel voldoening. Al komt dan ook wel het besef dat je moet gaan dalen. En dat doe ik niet graag. Ik denk te vaak ‘stel dat’. Stel dat mijn remmen breken of dat er net een wagen uit die bocht komt. Heel beangstigend en als je angstig bent, dan kan je niet goed meer dalen. Lopen doe ik ook graag, zeker op vakantie. Behalve loopschoenen, een short en t-shirt heb je niets nodig. ‘s Morgens een looptochtje met het ruisen van de oceaan op de achtergrond en je dag start perfect.”

Een berg op fietsen is afzien en genieten tegelijk. Maar dan komt het besef dat je ook moet afdalen. Heel beangstigend Jacques Vandermeiren

Nooit aan hockey gedaan dan?

“Neen. Mijn vader speelde wel hockey in de jaren 40 en 50. Mijn kinderen zijn er in gerold door hun oudere neven en nichten. We gingen dan kijken en ondertussen speelden zij naast het veld. Voor mijn dochter Judith is het allemaal erg snel gegaan. Op haar zeventiende mocht ze al mee naar de Olympische Spelen. Nadien volgenden nog Europese- en Wereld Kampioenschappen. Als ouder steunen wij onze kinderen waar we kunnen en we hebben Judith ook altijd bijgestaan. Zowel bij ups als downs.”

Afgelopen woensdag was er een serieuze domper na het verlies tegen Spanje op het EK hier in Antwerpen.

“Dat was heel jammer. Dat EK staat al meer dan een jaar in de agenda en zowel vrienden als familie zaten in de tribune. Het verlies was pijnlijk maar vooral de manier waarop. Ik denk dat de ploeg ten onder is gegaan aan de druk. Maar dat gebeurt nu eenmaal in topsport. Onze Rode Duivels hebben dat ook wel eens. Gelukkig kan Judith die knop snel omdraaien en toeleven naar die volgende wedstrijd. Voor de familie en voor mij is dat moeilijker. Het is niet de eerste keer dat ze er zo dicht bij waren en dat het toch weer misloopt door een cruciale beslissing. Als vader en supporter zou je dan willen helpen in de dug-out, maar ik denk dat mijn dochter me snel terug de tribune in zal sturen (lacht).”

Antwerpen is de stad waar je geboren en getogen bent. Hoe heb je jouw stad zien veranderen?

“Ik woon al 55 jaar in Sint-Andries en daar zal ik waarschijnlijk ook blijven wonen. Ik heb contact met de Schelde nodig. Voorbij de Leien is het toch een andere stad, en voorbij de Ring helemaal. De historische binnenstad is mijn ding. Overal met de fiets naartoe kunnen is een enorme luxe in een compacte stad als Antwerpen. In de jaren 80 namen we nog de auto en parkeerden we die op de Grote Markt onder Brabo. Vandaag is dat ondenkbaar. Ik herinner me de levendige discussie aan de keukentafel toen beslist werd de Meir autovrij te maken. De handelaars vreesden voor hun inkomsten en kijk, er kwam nooit meer volk naar de Meir dan nu die autovrij is. Mobiliteit verandert de mensen al duurt die mentaliteitswijziging altijd langer dan eigenlijk goed is. Kijk naar de Nationalestaat. Dat is gewoon een ramp hoe die is aangelegd. Levensgevaarlijk omdat je er een tram, wagens, fietsers en voetgangers wil doorsturen en ondertussen nog parkeerplaatsen wil creëren. Dat krijg je als je de handelaren mee laat beslissen. Zogezegd omdat hun klanten per wagen komen? Het tegendeel is waar.”

Tot slot, waar droom je nog van?

“Ik ben op dit moment heel gelukkig, laat dat duidelijk zijn. Ik heb het geluk te mogen werken in de stad waar ik woon. Als je wil weten waar je heen wil, is het heel belangrijk om ook even over de schouder te kijken vanwaar je komt. De zestiende eeuw, de Antwerpse Gouden Eeuw zou ik graag willen terugbrengen. Dat kan op cultureel vlak maar ook op economisch. Antwerpen bruist van het talent en dat moeten we benutten. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”