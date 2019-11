Centraal Station in duisternis gehuld: spots van NMBS al meer dan jaar kapot AMK

05 november 2019

14u34 0 Antwerpen Nu het 's avonds sneller donker wordt, valt het opnieuw op: het station van Antwerpen Centraal is nog steeds deels onverlicht ‘s nachts. De vloerspots voor het stationsgebouw zijn nu al meer dan een jaar defect. De spots die de koepels verlichten, werken wél terug.

Een jaar nadat in deze krant een artikel verscheen over de kapotte verlichting van het Antwerpse Centraal Station, is het probleem nog steeds niet volledig verholpen. Al zeker sinds oktober vorig jaar is de verlichting van de buitengevel aan het Astridplein grotendeels stuk, dus baadt het mooiste station ter wereld 's avonds en ‘s nachts in duisternis.

De verlichting voor het station is de verantwoordelijkheid van de NMBS. “NMBS heeft van haar kant eerder dit jaar fors geïnvesteerd in de vernieuwing van de spots die zich bevinden op de verschillende hoeken van het stationsgebouw zelf, en die de koepels van buitenuit verlichten. Die verlichting is operationeel”, zegt Bart Crols, woordvoerder bij de NMBS. “Wat betreft de vloerspots, die zich voor het stationsgebouw bevinden, is NMBS momenteel in constructief overleg met de stad om die te herstellen.” Op welke termijn de verlichting het dan terug moet doen, kon Crols ons niet vertellen.