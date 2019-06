Centra voor volwassenenonderwijs bundelen hun krachten AMK

14 juni 2019

Vanaf 1 september zullen vier GO! centra voor volwassenenonderwijs fuseren tot GO! CVO Antwerpen. De vier centra — VIVA, Antwerpen, IVORAN en Rivierenland — bundelen de krachten en zetten in op praktijkgerichte opleidingen voor de 10.000 cursisten. Het centrum heeft 5 campussen en meer dan 30 lesplaatsen verspreid over de provincie Antwerpen.

GO! CVO Antwerpen zal vanaf 1 september 2019 meer dan 60 opleidingen in dag-, avond- en afstandsonderwijs aanbieden. Het centrum bereikt hiermee meer dan 10.000 cursisten en telt zo’n 400 medewerkers en docenten. Zowel de huidige campussen in Antwerpen, Deurne, Hoboken, Kapellen en Willebroek als de meeste leslocaties blijven behouden.

“Bij GO! CVO Antwerpen bepaal je je eigen traject, samen met ons team van trajectbegeleiders. Heel wat volwassenen combineren hun opleiding met een job en/of gezin. Omdat we onze opleidingen flexibel organiseren, hoeven volwassenen hun leven niet on hold te zetten om hun doel te bereiken. Cursisten kunnen kiezen tussen contact- en/ of afstandsonderwijs, dag- of avondonderwijs”, zegt het directieteam (Eddy Hancké, Nancy Tanghe, Nathalie Schacht en Elke Pepermans).

Bij GO! CVO Antwerpen kan je terecht om je diploma secundair onderwijs te behalen, een andere taal te leren of te verfijnen of om je persoonlijk of professioneel verder te ontwikkelen. Het centrum zet in op praktijkgerichte opleidingen waardoor cursisten hun kansen verhogen op de arbeidsmarkt.