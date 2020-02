Celstraffen tot acht jaar voor invoer van chemische producten voor aanmaak drugs BJS/BLG

14 februari 2020

18u26 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een criminele organisatie veroordeeld voor de invoer vanuit China van grote hoeveelheden chemische producten waarmee synthetische drugs worden aangemaakt. De negen beklaagden kregen celstraffen tot acht jaar en boetes tot 30.000 euro. De rechtbank verklaarde 6.056.720 euro verbeurd.

De firma Asiatrade uit Antwerpen, waar Martinus K. zaakvoerder van was, had tussen oktober 2015 en december 2016 vijftien ton aan chemische producten laten overkomen vanuit China. De goederen kwamen ons land binnen via de haven van Antwerpen en de luchthavens van Zaventem en Bierset.

De ingevoerde producten kenden veelal geen legale toepassingen en werden vooral gebruikt voor het vervaardigen van amfetamines, MDMA en mephedrone. Om dat te verhullen, hadden de Chinese leveranciers op de officiële documenten telkens een andere productnaam vermeld. De goederen werden vanuit België vervolgens overgebracht naar Nederland, waar de eigenlijke productie van de synthetische drugs plaatsvond.

Huiszoeking

Martinus K. verklaarde dat hij handelde in opdracht van Hans V.L en Bram V. Hij had van die laatste al 52.660 euro gekregen en had nog 10.000 euro te goed. Tijdens een huiszoeking bij Martinus K. werd 56.340 euro cash aangetroffen. Bij Hans V.L. werden chemische producten gevonden en bij Bram V. documenten over de aanmaak van synthetische drugs.

“Beklaagden gingen professioneel en grensoverschrijdend te werk, waarbij misbruik werd gemaakt van vennootschappen en strofiguren werden gebruikt om hun werkelijke identiteit of rol te verhullen”, stelde de rechtbank. Ook bedreigingen werd niet geschuwd en bij verschillende beklaagden werden wapens aangetroffen.

Ernstig

De rechtbank vond de feiten zeer ernstig. “Het clandestien produceren van drugs vormt een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Dit gaat bovendien gepaard met een grote berg chemisch afval, wat gevaar oplevert voor mens, dier en natuur.”

De rechtbank veroordeelde Hans V.L. en Bram V. tot acht jaar cel en verklaarde lastens ieder van hen een illegaal vermogensvoordeel van 3 miljoen euro verbeurd. Martinus K. kreeg zes jaar. Lastens hem werd 56.720 euro verbeurd verklaard. De andere beklaagden kregen celstraffen van één tot vijf jaar.