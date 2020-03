Celstraffen tot acht jaar voor invoer van 572 kilo cocaïne BJS/BLG

20 maart 2020

16u18 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen veroordeeld voor de invoer van 572 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Koerier Özkan K. (30) en Youssef E.G. (34) vliegen zes jaar achter de tralies. Scheepsofficier Volodymyr L. (35), die verstek liet gaan, krijgt acht jaar.

Een havenarbeider zag op 30 december 2017 twee mannen aan boord gaan van een schip op kaai 188. Ze begonnen met de hulp van enkele bemanningsleden sporttassen over te brengen naar een witte bestelwagen met Nederlandse nummerplaten. Het voertuig werd na vertrek tegen gehouden door de politie. Er werden twintig sporttassen met in totaal 572 kilo cocaïne in aangetroffen.

Bestuurder Özkan K. werd in de boeien geslagen. De tweede man kon vluchten. Hij had echter zijn naam en paspoortnummer in het logboek van het schip genoteerd en zo kon ook Youssef E.G. geïdentificeerd worden. Volodymyr L., derde officier aan boord van het schip, werd door de havenarbeider herkend als de man die bij de overdracht van de sporttassen het heft in handen had genomen.

Bedreigd

Özkan K. verklaarde dat hij planner was bij een transportfirma in Rotterdam, die ook scheepsonderdelen vervoert. Hij zou bedreigd zijn geweest door mensen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst en moest van hen met een voertuig van zijn werk naar de haven van Antwerpen te rijden. Youssef E.G. werd met hem meegestuurd om de sporttassen op te halen.

Youssef E.G. werd geseind en werd bij de Marokkaans-Spaanse grens opgepakt. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. De man zit momenteel in Nederland in de gevangenis op verdenking van poging tot doodslag.

Kajuit leeggemaakt

Volodymyr L. is met de noorderzon verdwenen. Volgens de kapitein was hij gestresseerd na het vertrek uit de Antwerpse haven. In Hamburg had hij zijn kajuit leeggemaakt en was hij vertrokken, ook al was hij nog niet einde contract. Het was de kapitein ook opgevallen dat hij in Colombia, waar het schip vertrokken was, meermaals van boord was gegaan. Wellicht waren toen de sporttassen aan boord gebracht.

De rechtbank vond de schuld van het trio aangetoond. Dat Özkan K. onder dwang zou hebben deelgenomen aan de feiten, vonden de rechters niet bewezen. De onmiddellijke aanhouding van Youssef E.G. en Volodymyr L. werd bevolen.