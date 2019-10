Celstraffen tot 30 maanden gevorderd op themazitting over dealen op Tomorrowland BJS

11 oktober 2019

13u21 0 Antwerpen Tijdens de eerste van drie themazittingen over drugsdealen op dancefestival Tomorrowland heeft het Antwerpse parket voor 19 beklaagden celstraffen tot 30 maanden en boetes tot 24.000 euro gevorderd.

Oscar D. (21) uit Maastricht werd op het festival betrapt toen hij vier xtc-pillen aan een jonge vrouw gaf. Hij had zelf nog 11 xtc-pillen op zak, alsook 0,4 gram MDMA, 1 gram cocaïne, 5 centiliter GHB en 155 euro. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel en 16.000 euro boete.

De student, die zichzelf verdedigde, schrok van de vordering. “Ik heb haar die pillen gewoon gegeven, als een vriendendienst. Zij gaf me 20 euro, ook al had ik daar niet om gevraagd. Ik beschouw mezelf niet als een dealer, maar ik snap wel dat ik terecht moet staan. Het was een domme fout, de eerste en de laatste keer. Ik sta helemaal te trillen.”

De Spanjaard Perez A.C. (46) hoorde twaalf maanden cel en 8.000 euro boete tegen zich vorderen voor het bezit van twee xtc-pillen. De spoorwerker en vader van twee kinderen was voor het eerst op Tomorrowland en wilde iets nieuw proberen. “Het spijt me heel erg. Dit is niet goed gevallen bij mijn familie. Ik weet niet hoe mij dit is kunnen overkomen.”

De Nederlander Mirko R. werd op de camping betrapt, toen hij een groepje festivalgangers aansprak. Hij had 40 xtc-pillen, 14,26 gram MDMA, 6,4 gram cocaïne en 1.250 euro op zak. In zijn auto werden nog 18 xtc-pillen en 4 gram coke aangetroffen. De procureur vorderde voor hem dertig maanden cel en 24.000 euro boete.

“Mijn cliënt ging met een vijftiental vrienden naar Tomorrowland. Het zijn allemaal occasionele drugsgebruikers en ze hadden gezamenlijk drugs gekocht voor eigen gebruik. Hij hield de drugs bij en deelde ze uit. Hij wist niet dat dat strafbaar was, in Nederland is dat allemaal wat meer aanvaardbaar. Ik vraag om een straf met uitstel”, pleitte zijn advocate.

De vonnissen worden op 8 november uitgesproken.