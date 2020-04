CD&V wil dat stad Fakkeltheater en vormingscentrum Elcker-Ik reddingsboei toewerpt PhT

20 april 2020

18u08 1 Antwerpen De Antwerpse CD&V roept het stadsbestuur op om het Fakkeltheater en vormingscentrum Elcker-Ik te helpen. Die organisaties verliezen hun Vlaamse tewerkstellingssubsidies, de zogenaamde gesco-middelen. Caroline Bastiaens (CD&V) snijdt de zaak aan op de gemeenteraad van volgende week.

Voor Elcker-Ik en Fakkeltheater komt de beslissing van de Vlaamse overheid hard aan. Vlaams Parlementslid en Antwerpenaar Orry Van de Wauwer (CD&V) begrijpt dat: “Minister Jan Jambon (N-VA) zegt dat de beslissing is goedgekeurd door het parlement. Hij verschuilt zich hiervoor achter een korte toelichting bij de begroting Erfgoed. Daarbij is geen link gelegd met de tewerkstellingssubsidies voor acht getroffen organisaties in Vlaanderen, waarvan dus twee in Antwerpen. In plaats van tegen 2023 verliezen ze op heel korte tijd hun middelen.”

Van de Wauwer hoopt dat de minister op de beslissing terugkomt, maar die lijkt dat niet van plan. “Jambon wijst naar de lokale besturen voor een oplossing. Zij moeten dan hun verantwoordelijkheid nemen.”

Stad helpt niet

Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) laat intussen weten dat ze geen helpende hand zal uitsteken. Ze beklemtoont dat gesco in Vlaanderen een uitdovend statuut is en dat in de Antwerpse meerjarenbegroting geen geld is voorzien om dat te compenseren.