CC Luchtbal wordt een ‘Dansplein’: leerlingen Maria Boodschap voeren zelfgeschreven musical op PhT

17 juni 2019

13u37 0 Antwerpen Een eigen musical: die droom komt deze week uit voor de vierde-, vijfde- en zesdejaarsleerlingen van basisschool Maria Boodschap op Luchtbal. ‘Dansplein’ wordt vrijdag om 14 én om 19 uur opgevoerd in de schouwburg aan de Columbiastraat. De avondvoorstelling is open voor het publiek. Er wordt een symbolische euro toegang gevraagd.

De hele week nog repeteren 24 leerlingen en een viertal leerkrachten voor hun zelfgeschreven musical. “Het heeft iets van een Ketnet-musical, een soort Romeo en Julia-verhaal”, vertelt Carmen Schepmans, een van de drijvende krachten achter het spektakel. De lerares heeft zelf theaterervaring. “Wekelijks hebben we tijdens de middagpauzes en zelfs na schooltijd geoefend. We hebben geprobeerd om het beste uit elk kind te halen. Het was een intensieve periode. Grenzen zijn verlegd, vriendschapsbanden sterker geworden.”

Het idee voor een musical ontstond een jaar geleden toen de scholengroep 75 jaar bestond. Dat werd gevierd met een groot zangfeest in de Lotto Arena. Half september volgde een oproep op school. Wie hield van zingen, dansen en acteren, mocht auditie doen.