CC Deurne start nieuw cultuurjaar met familiedag JAA

21 augustus 2019

Het cultuurcentrum Deurne start op 21 september het nieuwe culturele jaar met een familiedag en een dansfeest.

Op het programma staan voorstellingen, straattheater en natuurlijk het nodige eten en drinken. “Vooral de kinderen worden verwend", klinkt het bij het district. “Het volledige programma krijg je vanaf september druppelsgewijs via sociale media en onze website. Wat we nu al kunnen verklappen, is dat we de kleppers van ZONZO Compagnie met hun muziekvoorstellingen over de vloer krijgen. Uiteraard wordt de namiddag afgesloten met een party voor de kinderen met hun mama’s en papa’s.”

Meer info binnenkort dus op www.ccdeurne.be. Afspraak op 21 september vanaf 14 uur in de Messingstraat.