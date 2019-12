CAW Antwerpen betoogt mee tegen besparingen van minister Beke: “Deze maatregel treft de meest kwetsbare mensen in de samenleving” ADA

03 december 2019

11u01 2 Antwerpen Een honderdtal actievoerders van het CAW Antwerpen verzamelden dinsdagmorgen aan het Centraal Station om samen richting Brussel te trekken. Ze betogen tegen de besparingsplannen van minister van Welzijn Wouter Beke. Hij wil dat de centra voor algemeen welzijn vijf miljoen besparen. “Deze maatregel heeft wel degelijk rechtstreeks effect op de meest kwetsbare mensen in de samenleving.”

Minister van Welzijn Wouter Beke wil dat de CAW’s (centra voor algemeen welzijnswerk) vijf miljoen besparen vanaf 2020. De CAW’s houden zich in Vlaanderen onder andere bezig met slachtofferhulp, daklozenopvang en schuldbemiddeling. De minister geeft tegelijk op verschillende fora en media de boodschap dat er op ‘initiatieven en hulp voor kwetsbare mensen op het terrein’ niet bespaard wordt. “Iets dat we niet goed kunnen rijmen en waar we verontwaardigd over zijn” zegt Eva Mangelschots van CAW Antwerpen. “We zijn vooral bezorgd. Deze maatregel heeft wel degelijk rechtstreeks effect op de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Die dreigen uit de boot te vallen.”

Schepen Tom Meeuws steunt het protest. “De noodkreet van een CAW’er. Voor het eerst in twintig jaar staken ze. Een van de kroonjuwelen van onze welvaartstaat. De CAW’s zijn een onmisbare schakel in ons sociaal landschap. Vaak zijn hun veldwerkers het eerste voorzichtige aanspreekpunt wanneer het thuis misloopt. Vlaanderen heeft dankzij de CAW’s een sterk verankerd welzijnslandschap kunnen uitbouwen waar we apetrots op moeten zijn.”

Besparing treft kwetsbare Antwerpenaren

De besparingsmaatregelen treffen dus ook kwetsbare mensen in Antwerpen. De besparing betekent voor de drie CAW’s in de provincie Antwerpen al minstens 20 jobs minder. In CAW Antwerpen zal er op minstens 8 voltijdse jobs bespaard worden. Dit wil zeggen dat we minder mensen kunnen helpen. “Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen dat we minder kunnen inzetten op slachtofferhulp en dat we daardoor 576 minder slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeval kunnen helpen. Of dat we 2.592 hulpvragen via telefonie, mail of chat niet langer kunnen beantwoorden. Of dat we minder inzetten op het JAC en dus 900 kinderen en jongeren met een hulpvraag aan de deur laten staan. Het houdt voor ons geen steek dat deze maatregel kwetsbare mensen zogezegd niet treft”, aldus Eva Mangelschots.

Bezorgd om onze medewerkers

De CAW’s zijn ook erg bezorgd over hun medewerkers en vrijwilligers. “Zij doen fantastisch werk, maar staan al onder flinke werkdruk. Met deze besparing komen zij nog meer onder druk te staan. Dat komt de kwaliteit van onze hulpverlening niet ten goede”, benadrukt Eva Mangelschots. “De minister geeft de boodschap dat hij niet wil besparen op de hulpverlening op het terrein, maar schrapt tegelijk jobs en bouwt arbeids- en loonvoorwaarden van medewerkers af.”