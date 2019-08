Cassettes van Antwerpse kringwinkel op Pukkelpop AMK

13 augustus 2019

14u17 2 Antwerpen Wie dacht dat cassettes passé waren, heeft het mis! Mauro Pawlowski (dEUS) en Phillippe Cortens schenken met hun muziekproject Circular Media Channel (CMC) een tweede leven aan oude en ‘vergeten’ cassettes van De Kringwinkel in Antwerpen. Zondag spelen ze in de Booth op Pukkelpop in Hasselt.

Cassettes leken ten dode opgeschreven. Maar niets is minder waar. Volgens Official Charts uit het Verenigd Koninkrijk staat de verkoop van cassettes dit jaar het hoogst sinds 2004. Zo verkocht achttienjarig Amerikaans toptalent Billie Eilish dit jaar bijvoorbeeld al 4.000 cassettes. Die trend is niet onopgemerkt aan Mauro en Phillippe voorbij gegaan. De afgelopen maanden doken ze in de collectie muziekcassettes van De Kringwinkel te Antwerpen, om een bonte verzameling aan audiomateraal samen te rapen. “Dat de cassette aan populariteit wint, is bij ons nog niet voelbaar. Maar daar hopen we op deze manier snel verandering in te brengen”, zegt Roxanne Kempynck van De Kringwinkel. “Volgens mij worden de cassettes de nieuwe LP’s!”

Met hun dj-set wil CMC voluit voor een totaalervaring gaan. “Hoed u voor een kinky mix van zingende grootmoeders, over pure noise en medische cassettes, tot B-kanten van schlagerzangers”, waarschuwt De Kringwinkel op haar website.