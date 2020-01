Cassatie bevestigt veroordeling van Antwerps ABVV-voorzitter BJS

09 januari 2020

16u33 8 Antwerpen Het Hof van Cassatie heeft de veroordeling van de Antwerpse ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie bevestigd. Verlaeckt was deze zomer door het hof van beroep eenvoudig schuldig verklaard. ABVV noemt de uitspraak van het Hof van Cassatie “een gevaarlijk precedent voor het betogings- en stakingsrecht in ons land”.

De feiten dateren van tijdens de nationale stakingsdag op 24 juni 2016. Toen hadden actievoerders van de socialistische vakbond in de vroege ochtend vijf wegblokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Voertuigen en obstakels waren dwars over de weg gezet en autobanden werden in brand gestoken op de rijbaan. Er was geen doorkomen aan, met lange files tot gevolg.

De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties geen toestemming gevraagd of meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. De politie maande de vakbondsmilitanten dan ook aan om de rijbaan weer vrij te maken. Enkel aan de stakingspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven militanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Ze werden daarbij opgehitst door Bruno Verlaeckt, die bestuurlijk werd aangehouden.

Geen straf

Verlaeckt werd zowel in eerste aanleg als door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. De vakbondsman kreeg echter geen straf opgelegd.

Verlaekt trok naar het Hof van Cassatie, dat nagaat of een vonnis of arrest de wet schendt of een rechtsregel miskent (en dus geen oordeelt velt over de inhoud van een dossier), maar zag zijn veroordeling bevestigd.

Gevaarlijk precedent

De socialistische vakbond is teleurgesteld en meent dat een gevaarlijk precedent is geschapen. “Al wie een actie voert waardoor het verkeer belemmerd wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden. Met deze uitspraak zet de Belgische rechtspraak een stap terug naar de 19de eeuw en miskent het fundamentele rechten”.

Het ABVV gaat met zijn advocaten het arrest analyseren en houdt de mogelijkheid open om verdere stappen te ondernemen, op Europees of internationaal vlak.