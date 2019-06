Carrefour in shoppingcenter wordt Albert Heijn AMK

15 juni 2019

12u07 9 Antwerpen Albert Heijn zal de Carrefour Market in het shoppingcenter in Wijnegem vervangen. Carrefour sloot er zopas onverwacht de deuren, de Nederlandse winkelketen neemt deze zomer al zijn plek in.

Carrefour zat al sinds 2013 op het gelijkvloers van het Wijnegem shoppingcenter, maar binnenkort maakt de winkel plaats voor een Albert Heijn. Enkele dagen geleden sloot de Carrefour de deuren, omdat het huurcontract afgelopen was en er beslist is dat niet te verlengen.

Het shoppingcenter en Albert Heijn zelf kunnen de komst van de nieuwe supermarkt nog niet bevestigen, maar andere betrouwbare bronnen vertellen dat de winkel in juli al zou openen. Albert Heijn heeft al 42 vestigingen in België. Onlangs opende nog een Albert Heijn in Shopping 1 in Genk, die toen ook de plaats innam van een Carrefour.