Carl (41) wil als eerste Belg in z'n eentje de oceaan over roeien: “Hopelijk word ik niet gek van eenzaamheid” Jan Aelberts

24 mei 2019

11u52 0 Antwerpen Carl Plasschaert (41) roeit als alles goed gaat eind dit jaar als eerste Belg in z’n eentje de Atlantische oceaan over. Vijfduizend kilometer in zo’n vijftig dagen. “Gewoon, om te weten of ik het kàn. En nu maar hopen dat ik niet gek word van de eentonigheid.”

Of gekker. Want wat bezielt iemand om zich in een roeibootje van zeven meter lang over te geven aan de oceaan? “Een vriend van me kwam met het idee. Hij wilde het samen doen, maar kon zich uiteindelijk toch niet vrijmaken. Dan maar alleen. Eens het idee zich in mijn hoofd nestelt, kan ik het niet meer loslaten. En dus begon ik in maart vorig jaar voor het eerst te roeien. Want ik moet en ik zal weten of ik het kan.”

Bootje van 80.000 euro

De tocht is zo’n 5.000 kilometer lang. Vertrekken doet Carl op La Gomera, een Canarisch eiland. Komt hij zo’n 40 à 60 dagen later aan op het Caribische Antigua, dan zal hij de eerste Belg zijn die de stunt op zijn conto mag schrijven. “In totaal is het nog maar zo’n 80 mensen gelukt”, vertelt Carl. “We zullen zien. Mijn roeiboot wordt volgende maand geleverd, daarna begint de echte training. Goedkoop is die boot niet. De bouw ervan alleen al kost 80.000 euro. Hij is zo’n zeven meter lang, uitgerust met zonnepanelen en een watermaker. Ik heb berekend dat ik elke dag zo’n 7.000 calorieën moet eten. Ik neem enkel gevriesdroogde voeding mee. Lekker kan je dat niet noemen, maar het is de enige mogelijkheid om genoeg proviand te kunnen stokkeren. Verder is de boot wel een klein technologisch wonder. Als hij omslaat, komt hij vanzelf weer recht en ook orkanen kan ik in mijn kleine kajuit weerstaan. Ik heb hem Jaxx genoemd, naar mijn zonen Jules en Max.”

Ook al zou het orkaanseizoen voorbij moeten zijn in december, zonder gevaar is de eenzame tocht niet. “Ik heb vooral schrik om overboord te slaan”, zegt Carl. “Hyperventileren is ook een risico. De dagen zijn verschrikkelijk eentonig. Ik neem muziek mee en een e-reader, maar veel tijd om iets anders te doen behalve roeien en slapen zal er niet zijn. Er zijn verhalen bekend van mensen die ineens een kinderhand van achter de deur zien komen. Dan moet je mentaal sterk staan om te zeggen: dit is de realiteit, en dat is een hallucinatie.”

Kanaal overgezwommen

Carl heeft een vrouw en twee zonen van 7 en 10. Het gezin zal kerst alleen vieren. “Maar zij weten ondertussen dat als papa een idee heeft, hij dat niet los kan laten. Zes jaar geleden zwom ik ook al het kanaal tussen Dover en Calais over. En ik zal het gevaar niet opzoeken. Lukt het niet, dan lukt het niet. Maar dan wéét ik het tenminste. Probeer ik dit niet, dan zal ik over 20 jaar spijt hebben.”

De soloroeier is nog op zoek naar sponsors, want alles samen kost de tocht hem zo’n 130.000 euro. “En ik hoop na de oversteek de boot te kunnen verkopen en nog wat geld over te hebben voor het goede doel. Ik wil 4Ocean steunen, een organisatie die zich inzet voor de opkuis van de oceanen en stranden.”

Carl volgen kan op www.atlanticjourney.be.