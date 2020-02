Exclusief voor abonnees Carl (41) roeit in 50 dagen als eerste Belg in z’n eentje de Atlantische Oceaan over: “Minuten geteld tot ik mijn vrouw en de jongens weer zag” Jan Aelberts

01 februari 2020

16u40 9 Antwerpen Een kus, vol op de mond. Na bijna twee maanden lang alleen en onafgebroken roeien ziet Carl Plasschaert (41) zijn vrouw Katrien terug. Samen met zonen Max (7) en Jules (11) wachtte ze haar held op, ergens op een kade van Caribisch eiland Antigua. “Vijftig dagen en 5.000 kilometer eerder raakten mijn roeispanen voor het eerst water in La Gomera en dan sta je daar, omringd door een massa mensen, fotografen. En je wilt alleen maar je gezin vastpakken en niet meer loslaten.”

Het gezin van Carl is een week eerder vertrokken naar het Caribisch eiland. Zonen Max en Jules turen nog een paar dagen ongeduldig over dat eindeloze water waar ergens hun papa op een roeibootje van amper 7 meter lang dobbert. Vrijdagmiddag, 17 uur plaatselijke tijd - het is dan 22 uur in België - komt Carl aan in Antigua. De aankomst is heroïsch, uitgelaten, de armen gespreid, in één hand een staaf Bengaals vuurwerk.

Je mag dan de eerste Belg zijn die in z'n uppie de Atlantische Oceaan over roeide, een tour de force, zelfs het hart van een viking moet heel klein zijn als hij na 50 eenzame dagen aankomt en zijn gezin ziet staan.

“Niet te beschrijven. Eindelijk kan je elkaar weer vastpakken. Heel de reis kijk je ernaar uit om elkaar in de armen te vliegen. De laatste week was dan ook de zwaarste van de hele tocht. Je weet dat je gezin daar op je wacht. Je telt de minuten. Het was ondertussen bloedheet op de oceaan, de stroming zat tegen en de tijd kroop voorbij.”

Je roeide twaalf uur per dag, je at en je sliep en dat was het leven zo’n beetje, bijna twee maanden lang. Komt elke grote levensvraag dan honderd keer voorbij?

“Bij mij niet. Je focust op wat moet, je volgt nauwgezet je schema. Het is roeien en slapen. Ik beluisterde soms muziek en belde elke dag naar Katrien en de jongens met de satelliettelefoon. Die gesprekken waren heel veel waard, een morele boost. Weten dat je gesteund wordt thuis. En je telt je calorieën, probeert genoeg te eten. Dat is niet gelukt. De gevriesdroogde voeding kreeg ik niet binnen. Kokhalzend kon ik amper twee hapjes eten, mijn lichaam verzette zich ertegen. Ik ben vijftien kilo afgevallen.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis