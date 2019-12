Captatieverbod in laatste twee kwetsbare Antwerpse waterlopen opgeheven Jan Aelberts

03 december 2019

01u04 0 Antwerpen Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft maandag het captatieverbod opgeheven dat van kracht was voor de stroomgebieden van de Laarse beek en de Zwanebeek. Het gaat om de laatste twee ecologisch kwetsbare waterlopen waar het waterpeil de voorbije tijd nog te laag stond na de opeenvolgende droogtes van 2018 en 2019. Alle captatieverboden in de provincie Antwerpen behoren nu tot het verleden.

In de loop van juli had de gouverneur in haar provincie captatieverboden uitgeroepen voor de stroomgebieden van de Laarse beek, de Zwanebeek, de Klein Beek, de Molenbeek, de Tappelbeek, de Delfte beek, de Bosbeek, de Rode Loop, het Merkske, de Grote en de Kleine Nete, de Kleine Hoofdgracht, de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, Het Antitankkanaal, de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop. Het doel was om waterlopen waarin beschermde leefomgevingen, vegetaties of soorten voorkomen te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral beekhabitats en soorten als de beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper dreigden het slachtoffer te worden van kritisch lage waterstanden.

Op 11 oktober werden de meeste verboden al opgeheven. Nu hebben peilmetingen uitgewezen dat ook in de Laarse beek en de Zwanebeek het ergste achter de rug is.

Meer over Zwanebeek