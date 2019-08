Canada’s Most Wanted krijgt 8 jaar cel voor steekpartij in jeugdcentrum Kavka BJS

29 augustus 2019

16u26 0 Antwerpen De 46-jarige Jamaicaan Walford S. is donderdag veroordeeld tot 8 jaar cel voor een steekpartij in jeugdcentrum Kavka aan de Antwerpse Oudaan. De rechter bevond S., ooit een van de meest gezochte criminelen van Canada, schuldig aan poging tot moord.

Tijdens een Jamaicaans feestje op 18 november 2018 in jeugdcentrum Kavka in het centrum van Antwerpen kreeg Walford S. (46) het aan de stok met Robert D. (55) uit Borgerhout, het latere slachtoffer. De ruzie, waarbij D. een vuistslag zou hebben uitgedeeld, escaleerde volledig. Walford S. haalde uit met een mes en bracht het slachtoffer zes steken toe. Robert D. werd in de hals en de arm geraakt. Hij zakte aan de ingang van Kavka in elkaar en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd. Volgens zijn advocaat heeft de man een blijvende verlamming aan zijn rechterarm opgelopen, waardoor hij zijn job als fietsenmaker niet meer naar behoren kan uitoefenen.

Beklaagde Walford S., die illegaal in ons land is, is altijd blijven ontkennen dat hij de messteken uitdeelde, ondanks verschillende verklaringen van getuigen. “Mijn cliënt geeft toe dat hij in Kavka betrokken raakte bij een vechtpartij”, zei zijn advocaat Koen Vaneecke. “Maar er waren verschillende mensen betrokken. Hij ontkent dat hij de messteken toegebracht.”

De rechter vond het donderdag bewezen dat Walford S. zich schuldig maakte aan poging tot moord. Het parket had zeven jaar cel gevraagd, maar de rechter legde 8 jaar effectief op. “De intentie tot doden is bewezen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de beklaagde verschillende keren met het mes uithaalde. De messteken hadden ontegensprekelijk fataal kunnen zijn”, sprak de rechter. “De beklaagde handelde ook met voorbedachten rade. Hij kreeg na het gevecht in het jeugdcentrum genoeg tijd om de gevolgen van zijn plan te overwegen. De feiten getuigen van een stuitend gebrek aan respect voor het leven en de integriteit van het slachtoffer.”

In België had Walford S. tot voor kort een blanco strafregister. Anders is dat is in Canada. De Canadese autoriteiten hebben hem al twee keer het land uitgezet. De tweede keer was hij onder een valse naam Canada weer binnengeraakt. Hij werd betrapt toen hij als pooier een een 16-jarig meisje in de prostitutie dwong. De man had volgens de Canadese krant The Star maar liefst 75 veroordelingen op zijn strafblad staan. Voor het Canadese parlement was Walford S. de aanleiding om de wetgeving op deportatie van illegalen te verstrengen.

De rechtbank kende slachtoffer Robert D. donderdag een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro toe. Een deskundige moet de schade verder begroten.