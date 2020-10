Campussen AP Hogeschool volgende week enkel open voor niet-digitale lessen AMK

02 oktober 2020

12u57 0 Antwerpen Na de cyberaanval in de nacht van dinsdag op woensdag zullen ook volgende week, van 5 tot en met 9 oktober, de lessen bij AP Hogeschool Antwerpen zo veel mogelijk online plaatsvinden. Het online leerplatform werd immers niet getroffen. De campussen zijn wel open voor lessen die zonder digitale middelen kunnen gegeven worden. De hogeschool heeft intussen een goed zicht op de situatie maar wil zekerheid dat alle systemen 100% veilig zijn.

“Zoals eerder al gezegd hebben onze IT-mensen zeer snel kunnen ingrijpen, waardoor slechts een deel van de administratieve systemen getroffen werd”, zegt Karolien Loriers, woordvoerder van AP Hogeschool. ”Het IT-team en de externe partners werken dag en nacht verder om alle processen zo snel mogelijk veilig herop te starten. Er worden heel wat tests en analyses uitgevoerd om zeker te zijn dat de systemen 100% veilig zijn voor ze weer in gebruik gaan. Daarom kunnen we helaas ook volgende week nog niet opnieuw aan de slag zoals voordien.”

Het online leerplatform bleef gelukkig gespaard en is veilig. De studenten kunnen dus ook volgende week veilig online en van thuis uit les volgen. Lessen die zonder digitale middelen kunnen gegeven worden (zoals praktijklessen of lessen bij de Schools of Arts), mogen op de campus doorgaan. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsmaatregelen, zonder gebruik van het netwerk en binnen de coronarichtlijnen die uiteraard ook nog steeds gelden. Wie achter de aanval zit en waarom de systemen van AP Hogeschool werden aangevallen, wordt verder onderzocht.