Camping Louisa: Gratis optredens in park Sorghvliedt Jan Aelberts

20 juni 2019

13u47 0 Antwerpen Camping Louisa, dat zijn elke woensdagavond in augustus optredens in het Hobokense park Sorghvliedt. Bekende en minder bekende artiesten uit binnen- en buitenland passeren de revue.

De camping start elke avond om 19 uur met dj ‘Thee Shoe Shine Shakers’. Ondertussen staan foodtrucks klaar om de honger te stillen. De optredens starten om 20.15 uur. De camping sluit om 24 uur. Woensdag 7 augustus staat Mississippi en Roland & Band - met blueslegende Roland Van Campenhout - aan de aftrap. Een week later is het de beurt aan de Love Me Tenders en dj-duo Mensch, erger je niet. Verder staan Moodcollector, Skyblasters en The Akulas op het programma. Afgesloten wordt er op 28 augustus met Diamonds on the Rocks. Die band brengt covers van Neil Diamond. De inkom is gratis.