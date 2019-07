Campagne tegen holebifobie afgetrapt: ook dak van Theaterplein baadt nu in regenboogkleuren ADA

05 juli 2019

14u34 1 Antwerpen ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’. Met die slogan voert de stad vanaf maandag 8 juli voor het tweede jaar op rij campagne tegen holebi- en transfobie. Met onder andere een regenboogdak van 1.900 vierkante meter, een logoswitch op alle stedelijke digitale kanalen en regenboogpins wil de stad tonen dat ze achter holebi’s en transgenders staat.

De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de stad en dat er over belangrijke thema’s een dialoog kan ontstaan. Daarom lanceert ze voor het tweede jaar op rij een ‘Stop Intimidatie’-campagne, met focus op holebi- en transfobie. Voor die gelegenheid krijgt het dak van het Theaterplein een rgenboogjasje aangemeten. Vooral wanneer de zon pal op het dak schijnt, is het een mooi gezicht. Het hele plein baadt dan in de kleuren van de regenboogvlag. Onder dit dak zullen kleurrijke events van Antwerp Pride plaatsvinden zoals de ‘Roof of Love’, ‘Pride Games’ en een pop-upconcert van het Antwerpse sociaal-artistieke project Violencia in samenwerking met Arenberg.

Basketborden

Verder krijgen de kubus aan bibliotheek Permeke en 18 basketborden ook een regenboogjasje. Het gaat om de volgende 9 locaties: Sint-Andriesplaats, Veemarkt, Francis Wellesplein, Valerius De Saedeleerstraat, De Coninckplein, Damplein en het Sint-Jansplein in het district Antwerpen, het Krugerplein in Borgerhout en de Harold Rosherstraat in Hoboken.

Tot slot worden de regenboogzebrapaden op de kruispunten Suikerrui - Ernest Van Dijckkaai, Lange Koepoortstraat - Minderbroedersrui - Sint-Paulusstraat herschilderd met een duurzame verfsoort. Het regenboogzebrapad op de Draakplaats kreeg vorig jaar al een schilderbeurt en kreeg nu een extra poetsbeurt.

De campagne loopt van 8 juli tot en met 4 augustus. Alle info over de campagne staat op www.antwerpenstraalt.be.