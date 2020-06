Camera’s op de Meir onderzoeken of shoppers voldoende afstand houden BJS

13u21 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen gaat op de Meir onderzoek voeren naar ‘social distancing’. De onderzoeksgroep Idealab en de firma Robovision zullen gedurende twee maanden met camerabeelden de passantenbeweging in de winkelstraat monitoren. De stad geeft groen licht voor het project, op voorwaarde dat de privacywetgeving wordt gerespecteerd.

Bedoeling van het proefproject is om met behulp van artificiële intelligentie op de beelden de ‘social distancing’ op de drukke Antwerpse winkelstraat in kaart te brengen. Na afloop van het project zullen de UAntwerpen en Robovision, een Gentse firma dat zelflerende algoritmes en robots voor bedrijven ontwikkelt, de resultaten met de stad Antwerpen delen. “Uit de resultaten zal blijken of dit een goed instrument is om op termijn de handhaving op het openbaar domein te ondersteunen”, aldus het stadsbestuur.

De proefopstelling bestaat uit een paal met drie camera’s ter hoogte van het plein De Wapper. Wanneer de camera’s worden geplaatst, is nog niet bekend. De projectverantwoordelijken moeten eerst nog een aantal formaliteiten doorlopen.

De stad benadrukt dat de camera’s gedurende het project géén bewakings- en toezichtsdoelstelling hebben. “De projectverantwoordelijken zullen de passanten en betrokkenen informeren dat ze gefilmd worden voor onderzoeksdoelstellingen.”