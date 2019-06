Cafévriend laat Jeffrey (29) voor dood achter na crash met Mini: “Hij wist niet eens of ik het zou overleven” Jan Aelberts

05 juni 2019

18u38 8 Antwerpen Jeffrey Gastmans (29) werd voor dood achtergelaten nadat een cafévriend in Mortsel met zijn Mini Cooper was gecrasht. “We zouden gewoon een blokje om rijden, maar hij blijft maar gas geven. We rijden minstens 140 kilometer per uur door die woonwijk als hij over de middenberm vliegt en in een ondergrondse parking dondert. Na de crash is hij gevlucht. Ik blijf bewusteloos achter. Hij weet niet eens of ik het zal overleven.”

Als J. - een vijftiger - in een café in Mortsel vorige week opschept over zijn nieuwe Mini Cooper, de sporteditie, is Jeffrey één en al oor. “Rij hem even voor en dan wil ik hem zeker zien”, zegt Jeffrey. Een paar uur later hoort hij de claxon en loopt hij naar buiten. “Of ik een ritje wil maken, gewoon een blokje om. Natuurlijk wil ik dat. Die man zag er betrouwbaar uit, oud genoeg om mijn vader te zijn, ik was me van geen kwaad bewust.”

Jeffrey zit amper neer als J. vol het gas indrukt. “Ik had niet eens de tijd om mijn gordel aan te doen. En doordat we zo snel optrokken, lukt het me ook onderweg niet. In een paar seconden razen we al met 140 kilometer per uur door de smalle straat. Je mag daar maximaal 50 rijden. Nog een paar seconden later vliegen we over de middenberm. Hoe snel we dan rijden, ik heb geen idee, maar hij is blijven optrekken, dus het kan gemakkelijk 200 kilometer per uur zijn. Daarna wordt alles zwart.”

De Cooper komt pas tot stilstand als hij een ondergrondse garage induikt en daar tegen de muur knalt. “Ik moet buiten bewustzijn zijn, want ik weet er niks meer van. Hoeveel later iemand me vindt, ik heb geen idee. Er komt rook uit de auto en ik vraag mensen rondom me om me er zo snel mogelijk uit te halen. Omdat de passagiersdeur geblokkeerd is, trekken ze me er aan de achterkant van de auto uit. Ik wandel nog terug richting café, maar zak dan in elkaar. Ik moet daar een tijd gelegen hebben, want pas om 10 uur, zo’n 6 uur na de crash, vindt iemand me en wordt een ambulance gebeld.”

J. is ondertussen gevlucht. “Hij heeft me voor dood achtergelaten. Hij weet niet eens of ik het zal overleven. Onbegrijpelijk. Die man is oud genoeg om mijn vader te zijn, en nog neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid. Hoe kan je iemand zomaar laten liggen? Volgens de politie is het ook niet de eerste keer dat hij dronken rijdt. De Mini blijkt ook niet op zijn naam te staan. Ik zal klacht indienen en hoop dat hij streng gestraft wordt.”

De politie kan J. oppakken en ondervragen. “Maar ondertussen kan ik minstens tien weken niet werken. Een ruggenwervel is gebroken en mijn nieren zijn geraakt en moeten herstellen. Of ik geopereerd moet worden weet ik tegen het einde van de week. Ik hoop vooral dat andere jonge mensen hieruit leren: stap nooit zomaar bij iemand in de auto, zeker niet als er drank in het spel is.”