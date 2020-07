Cafés lappen regels aan hun laars en moeten tijdje dicht PhT

19 juli 2020

12u41 0 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) legt opnieuw enkele, in dit geval kortdurende, sluitingen op. Het gaat om café Brazuka op het Sint-Jansplein en Club Zaki in de Van Stralenstraat.

Brazuka moet dicht van 27 juli tot 2 augustus. De politie stelde viermaal een inbreuk vast op het sluitingsuur tussen 13 en 22 juni. Op een bepaald moment bleek het café al om 4.30 uur ’s ochtends geopend, terwijl dat niet voor 7 uur mocht. Tijdens een andere controle nuttigden om 1.15 uur ’s nachts nog een twintigtal mensen alcoholische dranken op het terras en was er ook nog muziek.

Club Zaki moest dit weekend al de deuren sluiten en mag pas op 1 augustus weer openen. Niet zo verwonderlijk, aangezien de politie op 12 juli vaststelde dat er om 3.45 uur ’s nachts liefst zestig mensen in de zaak waren. Verschillende van hen hadden zich verstopt in de kelder. Acht personen verbleven illegaal in het land. Bovendien trof de politie in de club 40 flessen lachgas aan. De uitbater beweerde dat hij enkel te gast was op een privéfeest. Maar dat verhaal botste met eerdere verklaringen. Gelet op de andere overtredingen – een totaal gebrek aan social distancing – besliste de burgemeester om de zaak twee weken te sluiten.