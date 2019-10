Caféklant hoeft niet naar cel voor dodelijke vuistslag Patrick Lefelon

30 oktober 2019

09u49 3 Antwerpen De 27-jarige Sitthichai T. hoeft niet naar de gevangenis voor de fatale vuistslag aan Michel Cleutjens (52) tijdens een nachtje stappen in de Antwerpse stationsbuurt. Cleutjens stierf een week later in het ziekenhuis. Sitthichai wordt veroordeeld tot 2 jaar cel, met uitstel.

Het dodelijke incident speelde zich af in de euforie na de overwinning van de Rode Duivels op Brazilië. België stootte op vrijdag 6 juli 2018 door naar de kwartfinales van het WK. Dat moest gevierd worden. Michel Cleutjens trok met vrienden naar café SaTang in de Van Arteveldestraat in de Antwerpse stationsbuurt.

Het is al ver voorbij middernacht wanneer Cleutjens in het café bij een opstootje betrokken raakt. Volgens getuigen neemt hij het op voor een vriendin die door een handtastelijke man wordt lastiggevallen. Verschillende cafégasten moeien zich. Er wordt geduwd en getrokken. In het tumult krijgt Cleutjens een rake klap. Hij valt en komt met zijn hoofd tegen de toog terecht.

Om verdere escalatie te voorkomen, wordt Cleutjens in café SaTang de deur gewezen. Wanneer hij op de stoep voor het café nog wat staat te kletsen, krijgt hij plots een vuistslag in het aangezicht. Cleutjens valt steil achterover en komt met zijn hoofd hard tegen de grond terecht. Hij blijft roerloos liggen. Cleutjens wordt in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij na een week aan de gevolgen van een schedelbreuk.

De politie begint een onderzoek maar kan aanvankelijk de dader niet vinden. Sitthichai T. meldt zich op vraag van zijn advocaat zelf aan bij de politie. HIj verklaart dat hij zich van slachtoffer had vergist. “Hij droeg hetzelfde T-shirt als de man die mijn vriendinnen eerder die avond had lastiggevallen.” De onderzoeksrechter beslist om T. niet aan te houden. De twintiger komt vrij onder voorwaarden.

“Zinloos geweld”

Tijdens het proces herhaalt de advocaat van Sitthichai T. die stelling. Advocaat Frank Impens: “We gaan er geen doekjes om winden: dit was zinloos geweld. Mijn cliënt dacht dat het Cleutjens was die zijn vriendinnen eerder op de avond had lastiggevallen. Hij bleek mis te zijn. Maar laat ons duidelijk zijn: nooit heeft mijn cliënt het overlijden van het slachtoffer gewild.”

De procureur vorderde 1 jaar cel en 800 euro boete tegen Sitthichai T. Tegen beklaagde Sven D.K. (43), die Cleutjens tijdens de schermutseling ín café SaTang een een eerst klap had verkocht, vorderde de procureur 6 maanden cel en 800 euro boete.

De rechter was woensdagmorgen mild voor de hoofdverdachte Sitthichai T. De man krijgt een straf van 2 jaar, maar volledig met uitstel. Hij hoeft niet naar de gevangenis als hij de volgende vijf jaar geen nieuwe veroordelingen oploopt.

De tweede verdachte Sven D.K. wordt veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur.

Zes familieleden van Michel Cleutjens kregen schadevergoedingen toegekend tussen 750 en 6.000 euro.