Exclusief voor abonnees Cafébazen historisch stadscentrum sceptisch over heropening: “Zoals gaan vissen zonder aas” Sander Bral

28 mei 2020

18u21 4 Antwerpen “Je mag weer gaan vissen, maar dan wel zonder aas.” Zo vergelijkt men de nakende heropening van de cafés bij de Antwerpse bierkroeg Billie’s Bier Kafetaria. Een halve kilometer verder onder de kathedraaltoren bij Cafee Cabron klinkt het iets optimistischer: “Openen? Ja, als ik mijn terras mag vergroten van de stad, tenminste.”

Na een eerste plan van Horeca Vlaanderen is er opnieuw een doorstartstrategie uit de sector gelekt. Hoe gaat de horeca op 8 juni de deuren weer op een veilige manier kunnen openen? Cafébazen zullen gasten die ziek zijn, mogen weigeren en al het personeel moet mondmaskers dragen. Niemand mag blijven rechtstaan of aan de toog hangen. Tafels, waar enkel grote gezinnen met meer dan vier personen aan mogen zitten, moeten binnen de zaak anderhalve meter uit elkaar staan, buiten één meter. Reserveren en elektronisch betalen worden aangemoedigd, maar niet verplicht. Verder is er in het gelekte plan ook een verplicht sluitingsuur van 23 uur en opvallend: mensen die willen roken tijdens hun café- of restaurantbezoek moeten automatisch buiten gaan zitten. Binnen zitten en opstaan om buiten even te gaan roken, zou vreemd genoeg verboden worden.

Stéfan Cauwenbergs van Billie’s Bier Kafetaria, de bekende craftbeerkroeg in de Kammenstraat, is duidelijk over die gelekte maatregelen. “Zo kunnen wij niet openen, met de afstandsregels zou ik binnen nog maximaal vijf tafels kunnen overhouden. Een terras heb ik niet, buiten tegen de muur zouden er nog twee tafeltjes kunnen blijven staan. Als ik geen verdere steunmaatregelen krijg, en ik dus zal moeten openen in juni, zal ik verlies draaien en na een paar maanden failliet gaan. Het is alsof ze tegen een visser zouden zeggen: je mag weer gaan vissen, maar je mag geen aas meer gebruiken. Het is niet werkbaar.”

