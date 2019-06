Cafébaas ‘t Keravikske en KBC-kluizenkraker zitten in de cel Patrick Lefelon

20 juni 2019

18u38 0 Antwerpen Het bekende nachtcafé ‘t Keravikske op het Eilandje moet het even zonder zijn sterke mannen stellen. Zowel zaakvoerder Steven V.G. als barman Kristof D.R. zitten in de gevangenis. Steven V.G. is een dokwerker die verdacht wordt van drugshandel. Kristof D.R. is de vermeende kluizenkraker van de KBC-hoofdzetel aan de Boerentoren.

Kristof D.R. zit terug achter de tralies. Deze 37-jarige beroepscrimineel uit Schilde werd begin vorig jaar veroordeeld tot 40 maanden celstraf voor een diefstal bij advocaat Jan De Man in Schoten. Daar had hij een kluis met juwelen en horloges gestolen.

De man werd eind 2018 ook veroordeeld voor de kluizenkraak bij de KBC in de Boerentoren. Kristof D.R. zou daar in 2013 twintig kluizen hebben opengebroken en er met honderdduizenden euro’s aan cash, juwelen en aandelen vandoor zijn gegaan. De rechter strafte hem in eerste aanleg met vijf jaar effectieve celstraf. Tegen die veroordeling heeft Kristof D.R. beroep aangetekend.

Gisteren werd Kristof D.R. opnieuw gearresteerd op vraag van de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen. “Mijn cliënt is aangehouden omdat hij zijn voorwaarden voor vrijlating zou geschonden hebben”, laat zijn advocaat Kris Luyckx weten.

Al geruime tijd ging het gerucht dat Kristof D.R. mede-eigenaar zou zijn van het nachtcafé ‘t Keravikske naast het MAS-museum op het Eilandje. Advocaat Luyckx ontkent dat.

Toch stond Kristof D.R. volgens verschillende bronnen geregeld achter de bar in ‘t Keravikske. Dat zou een schending zijn van zijn voorwaarden tot vrijlating en daarom liet de strafuitvoeringsrechtbank hem opnieuw opsluiten.

Zaakvoerder/dokwerker

Voor café ‘t Keravikske zijn het dus lastige tijden. Ook de zaakvoerder van het café, Steven V.G. (47), zit sinds een maand achter de tralies. De man die ook als havenarbeider werkt op kaai 1742, is vorige maand gearresteerd in het dossier van de Reefer-bende. Die bende werkte als “uitzendkantoor” voor drugsbendes en wordt gelinkt aan een transport van 1,3 ton cocaïne.

Steven V.G. werd ruim twee jaar geleden zaakvoerder van café ‘t Keravikske. Stichter Vic Van den Putte (75) gaf zijn café dat dag en nacht geopend, is over. Hij had er toen 23 jaar als cafébaas opzitten.