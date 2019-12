Café ‘t Forum op Antwerpse Kiel gesloten wegens drugshandel BJS

18 december 2019

11u40 24 Antwerpen Het Antwerps stadsbestuur heeft een besluit van burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigd om café ‘t Forum in de VIIde-Olympiadelaan op het Antwerpse Kiel tot en met 15 januari te sluiten. Een controle door de politie toonde aan dat in het café herhaaldelijk drugsgerelateerde feiten plaatsvinden.

De politie kreeg het café, in de buurt van het stadion van Beerschot-Wilrijk, in het vizier na een anonieme melding van drugshandel en -gebruik. Daarnaast zorgt het café ook voor geluidsoverlast ‘s nachts en zijn er vechtpartijen.

Op het moment van de controle waren er in het café vijf mensen aanwezig, maar de zaakvoerder was er niet. Een van de aanwezigen had gebruikershoeveelheden cannabis, hasj en cocaïne op zak. Met behulp van een drugshond werd achter de discobar, in een doos met piepschuim, één gram cocaïne gevonden. De hond reageerde ook in het toilet. In het café was bijna geen cash aanwezig.

Volgens de vaststellingen van de politie zijn er aanwijzingen dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met de verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. Bovendien vergemakkelijkt de eigenaar de illegale activiteiten door zijn zaak onbeheerd achter te laten, oordeelt het college. “Een sluiting van een maand is noodzakelijk om de drugshandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen.”