Café opnieuw gesloten wegens drugshandel BJS

25 september 2019

17u19 1 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft café Konak in de Julius De Geyterstraat op het Antwerpse Kiel gesloten wegens drugsfeiten. De zaak, die vorig jaar ook al eens werd gesloten, blijft gedurende drie maanden, tot en met 17 december, dicht.

De politie had ernstige aanwijzingen dat er in het café opnieuw drugs zouden worden gebruikt. In 2018 werd het café al eens eerder gesloten wegens druggerelateerde activiteiten.

Naar aanleiding van deze informatie controleerde de politie het café opnieuw in augustus van dit jaar. Er waren twee personen aanwezig die illegaal in het land verblijven. Eén klant had een verboden wapen bij zich en verschillende klanten bezaten drugs. In het café zelf werden ook nog drugs en restanten van drugs aangetroffen op diverse plaatsen.