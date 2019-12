Café moet maand dicht na openlijk drugsdealen ADA

25 december 2019

11u10 2 Antwerpen Een café op het Falconplein moet de deuren een maand sluiten nadat er inbreuken tegen de drugwet werden vastgesteld. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist.

De politie ontving geregeld klachten van omwonenden over overlast veroorzaakt door het café. Tussen maart en juli werd verschillende keren vastgesteld dat de openbare rust en veiligheid werd verstoord. Er werd meermaals een terras geplaatst zonder vergunning, verschillende malen moest de politie ter plaatse komen voor een vechtpartij, er werden personen zonder geldige papieren in de zaak aangetroffen en de politie moest iemand meenemen voor lawaaioverlast. Verder werd bij een aantal klanten drugs aangetroffen en ook een zakje cocaïne op de grond van het café. Op meerdere ogenblikken werden sporen van drugs gevonden in de toiletten en in de wasbakken.

Naar aanleiding van camerabeelden van een drugdealer aan het werk op het terras, ging de politie over tot een controle. Bij zowel de drugdealer als de koper werden gebruikershoeveelheden cocaïne gevonden. Op dat moment was de zaakvoerster aanwezig. Vanachter de toog was er een duidelijk zicht op het terras. Er waren nog 8 andere klanten aanwezig, één van hen was in het bezit van cannabis en twee anderen van cocaïne.