Café Lambik failliet, curator zoekt overnemer Jonathan Bernaerts

23 augustus 2019

17u43 0 Antwerpen Schulden hebben Café Lambik genekt: de zaak is failliet. De curator verwacht dat de volkse brasserie aan het Antwerpse Stadspark een snelle doorstart kan maken.

Café Lambik, op de hoek van de Lange Leemstraat en de Van Breestraat, is een begrip in Antwerpen. Na een faillissement in 2015 kwam de zaak in handen van Guido Vandenbroeke. De nieuwe uitbater gaf het oude, bruine café een grondige make-over. Als thema vertrok hij van de oorspronkelijke naam van de zaak en verfraaide het interieur met posters en covers van Suske en Wiske-strips.

Vandenbroeke bleef het volkse imago trouw. Naast verschillende bieren - op de tap Lambik Pils, Corsendonk blond en bruin, De Koninck en Dubbel Kriek - bood Café Lambik een ruime eetkaart tegen democratische prijzen aan. De onvervalste klassiekers - halve kip met appelmoes (11,5 euro), paardensteak met schorseneren (14,5 euro) en slibtongetjes (16,5 euro) - lokten dagelijks veel (vast) cliënteel.

Toch is de op het eerste zicht goed draaiende zaak sinds dinsdag gesloten, nadat de Antwerpse handelsrechtbank het faillissement uitsprak. Uit de boekhouding blijkt dat Café Lambik al een hele tijd tegen een grote sociale en fiscale schuldenberg aankeek. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vond uiteindelijk het welletjes en dagvaardde in faillissement.

De rechtbank heeft curator Gregory Wilkin aangesteld om het faillissement verder af te handelen. Hij verwacht dat de bekende brasserie een snelle doorstart kan maken. “Verschillenden kandidaat-overnemers hebben zich al gemeld. Eén van de partijen kent de Antwerpse horecawereld goed en heeft plannen om er een mooie zaak van te maken.”

Café Lambik werd begin jaren 80 geopend door Cois Truyts. De Schotenaar, die een treffende gelijkenis met stripfiguur Lambik vertoonde, overleed in 2001. Doorheen de jaren ging de zaak wisselde de zaak verschillende keer van uitbater.