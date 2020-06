Café Imperial sluit definitief de deuren: “coronavirus heeft serieus roet in ons eten gestrooid” ADA

17 juni 2020

14u09 1 Antwerpen Café Imperial houdt de deuren definitief dicht, dat staat te lezen op de Facebookpagina van de horecazaak. Oorzaak is de verplichte sluiting omwille van het coronavirus. Café Imperial was tien jaar gevestigd in het Paleis op de Meir.

Na tien jaar stopt Café Imperial er definitief mee. Dat meldt de directie en het team op hun Facebookpagina. In een kort bericht staat te lezen dat het coronavirus en de verplichte sluiting de oorzaak is: “Het coronavirus heeft serieus roet in ons eten gestrooid. Wij zijn genoodzaakt om onze zaak, met pijn in ons hart, definitief gesloten te houden.”

Café Imperial was een populaire eetgelegenheid in het Paleis op de Meir. Heel wat klanten hebben het team al een hart onder de riem gestoken met tal van berichten. “Wat ontzettend jammer, het was mijn favoriete lunch en relaxplaatsje. Bedankt voor de goede service tijdens de vorige jaren” en “Spijtig. Veel courage. Nog altijd fijne herinneringen aan de high tea die ik bij jullie in de Spiegelzaal organiseerde. Was piekfijn geregeld.”

Begin april was de directie nog vol moed gestart met het interieur op te frissen maar het heeft dus niet mogen zijn.