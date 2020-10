Café doet dienst als uitvalsbasis voor drugshandel: politie arresteert eigenaar



Caroline Van de Pol

12 oktober 2020

17u59 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zondag drie dealers op heterdaad betrapt in een café in de Seefhoek. Na een huiszoeking arresteerde de politie de café-eigenaar en werd de zaak verzegeld.

Het plaatselijke wijkondersteuningsteam (WOT) controleerde vrijdag een café in de Diepestraat in de strijd tegen druggerelateerde overlast binnen de stad. De politie vermoedde dat het café de uitvalsbasis was voor verkopers van verdovende middelen. Drie dealers konden op heterdaad betrapt worden. Ze hadden drugs verkocht in respectievelijk de Nachtegaalstraat en de Walenstraat. Een derde dealer kwam de drankgelegenheid binnen nadat hij er met de fiets was aangekomen. In zijn fiets zat 16 gram cocaïne verstopt.

In het café zelf bleek bij de controle dat er in de toiletruimte verdovende middelen gebruikt werden. Er volgde een huiszoeking waarbij de politie de eigenaar en nog een verdachte arresteerde. Er is voor meer dan 15.000 euro in beslag genomen. De politie vond nog meer drugs, 10 gsm’s, verpakkingsmateriaal, weegschalen en lijsten met klanten op. De politie verzegelde de zaak. De vijf verdachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee van hen verbleven illegaal in het land en zijn aangemeld bij de dienst Vreemdelingenzaken. De eigenaar kreeg trouwens ook nog een bijkomend proces-verbaal in het kader van het vergemakkelijken van druggebruik.