Café Astrid moet twee maanden dicht wegens drugsoverlast BJS

02 oktober 2019

15u56 0 Antwerpen Café Astrid in de Gemeentestraat, vlakbij het Astridplein, moet twee maanden de dicht op bevel van de burgemeester. In de zaak werden herhaaldelijk drugsgerelateerde feiten vastgesteld.

De politie had naar eigen zeggen ernstige aanwijzingen dat er in het café drugs zouden worden verhandeld en gebruikt. In mei, juni en augustus van dit jaar controleerde de politie het café. Tijdens de controles waren er meerdere personen aanwezig in het café die in het bezit waren van verdovende middelen. Een aantal personen had geen geldige verblijfsdocumenten. In het café werden ook twee wapens gevonden, alsook drugs en restanten van drugs. De politie stelde ook sporen van druggebruik vast.

“Om de drughandel te ontmoedigen in het café en de openbare veiligheid en rust te garanderen, wordt het café nu voor een periode van twee maanden gesloten”, zegt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het café ligt in het centrum van de stad waar dagelijks veel gezinnen met jonge kinderen en toeristen langs komen.”