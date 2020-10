Cadeautjesseizoen is begonnen: pop-upshop ingePAKT toont nu al wat er straks onder jouw kerstboom ligt Annelin Marien

01 oktober 2020

15u21 0 Antwerpen De eindejaarsfeesten liggen nog veraf, maar vanaf vandaag kan je in Antwerpen toch al gaan shoppen voor cadeautjes onder de kerstboom. Björn Verlinden, de ontwerper en oprichter van het Belgische label Double Stitched, opende een tijdelijke belevingswinkel met de naam ingePAKT. Je vindt er overwegend Belgische producten, van een unieke wenskaart tot een duurzame sweater van het designermerk Dame Blanche.

Het is voor Björn de tweede keer dat hij tijdens de laatste maanden van het jaar een pop-up opent. Vorig jaar opende hij Nr.13 in Berchem, nu is centrum Antwerpen aan de beurt. “We hebben de winkel van vorig jaar een ‘rebranding’ gegeven, met een nieuwe locatie en een nieuwe naam”, aldus Björn. “IngePAKT is een verwijzing naar cadeautjes, en je kan hier werkelijk voor ieder wat wils vinden: van een betaalbare wenskaart tot high-end designerproducten.”

De spullen die je bij ingePAKT vindt, van boeken over accessoires tot mondmaskers en alcoholvrije dranken, zijn voornamelijk Belgische merken. Ook Björns eigen merk van lederwaren, Double Stitched, is te koop in ingePAKT. “Ik wil met de winkel mijn eigen merk wat kracht bijzetten, maar daarbij verkoop ik ook heel wat andere toffe producten. Veel mensen shoppen online hun kerstcadeaus, maar de beleving gaat daardoor weg. Hier kan je alles nog echt voelen, zien, kiezen en meteen naar huis nemen.”

De tijdelijke winkel is nog open tot en met 31 december op Oever 28, van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur.