Cadeautje van 146.000 euro: museum Vleeshuis krijgt topwerk in bruikleen ADA

13 januari 2020

15u28 0 Antwerpen Museum Vleeshuis, dat vooral bekend is om zijn prachtige collectie historische muziekinstrumenten, krijgt er een topwerk bij. Geen piano of klavecimbel maar een schilderij van Louis Van Engelen. Op het schilderij heeft het Vleeshuis een prominente rol.

Museum Vleeshuis bestaat voornamelijk uit muziekinstrumenten. Het toont 600 jaar muziek en dans op basis van historische muziekinstrumenten, teksten en maquettes. Het museum vertelt verhalen van muzikanten en zangers in al hun facetten. Maar het museum wil veel meer zijn dan een instrumentenmuseum. En daarom is het heel blij met een gulle schenking van een anonieme Antwerpenaar. Hij of zij schenkt het museum het topschilderij Zondagmiddag Op Sint-Anneke (1887) van schilder Louis Van Engelen. Waarde: 146.800 euro. Vanaf donderdag is het schilderij te bewonderen in het museum voor zes maanden.

Blinde gitarist

Het werk toont hoe de welvarende burger luistert naar een blinde gitarist. In de 19de eeuw was de gitaar erg populair en ontstond er een groot aanbod aan muziek voor het instrument, zowel originele werken als (vaak anonieme) bewerkingen van tophits uit opera’s. Museum Vleeshuis bewaart overigens heel wat 19de-eeuwse gitaren. Op de achtergrond pronkt de kathedraal, een driemaster én het Vleeshuis. Het tafereel speelt zich af op Sint-Anneke, volgens de schilder op een zondagmiddag. De geschiedenis van het Vleeshuis gaat vijfhonderd jaar terug – tot diep in de middeleeuwen. Tot na de Franse revolutie hadden de Antwerpse vleeshouwers, de oudste gilde van de stad, er hun basis. Behalve als gildehuis gebruikten ze het monumentale gebouw ook als verkoopshal voor vlees.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud is zeer blij met de nieuwe aanwinst van museum Vleeshuis: “Het schilderij duidt op het belang van muziek voor onze stad. Antwerpen heeft door de jaren heen een echte muzikale band opgebouwd, er klinkt immers al bijna duizend jaar muziek in de wijk waar nu het museum gevestigd is. Bovendien werken we er volop aan om Antwerpen opnieuw op de wereldkaart te zetten als internationale muziekstad.”

Inboedels gered

Tussen Louis Van Engelen en Museum Vleeshuis is er een bijzondere band. Louis Van Engelens grootvader was immers François Joseph Van Engelen (1785-1853). Die laatste had in 1813 in Lier een atelier voor koperblaasinstrumenten opgericht. Dat atelier zou uitgroeien tot wellicht de grootste Belgische producent van koperblaasinstrumenten. De productie ging door tot de jaren ‘70 van de 20ste eeuw. In 1999 wist Museum Vleeshuis de inboedel van de ateliers te redden. Een selectie staat sinds 2006 permanent opgesteld in de kelder van het Vleeshuis.

Het werk werd vorig jaar verkocht bij het veilinghuis Sotheby’s voor 125.000 pond. Het museum Vleeshuis zal voor zes maanden in bruikleen krijgen.